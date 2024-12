Putin pede desculpa por queda de avião que matou 38 pessoas

O presidente da Rússia, Vladimir Putin, conversou neste sábado com o presidente do Azerbaijão, Ilham Aliyev, sobre a queda de um avião da Azerbaijan Airlines no Cazaquistão, pedindo desculpas pelo "trágico incidente" ocorrido no espaço aéreo russo. Ao todo, 38 pessoas morreram.

"Vladimir Putin pediu desculpas pelo fato de o trágico incidente ter ocorrido no espaço aéreo russo e, mais uma vez, expressou profundas e sinceras condolências às famílias das vítimas, além de desejar uma rápida recuperação aos feridos", afirmou um comunicado do Kremlin, citado pela agência de notícias France-Presse (AFP).

Putin explicou que "o avião comercial do Azerbaijão tentou repetidamente pousar no aeroporto de Grozny", enquanto as cidades de "Grozny, Mozdok e Vladikavkaz estavam sendo atacadas por drones de combate ucranianos", e que aviões de defesa russa "repeliram esses ataques".

No entanto, o presidente russo não esclareceu se o avião foi atingido por essas defesas, segundo a AFP.

O avião realizava um voo na quarta-feira, de Baku, capital do Azerbaijão, para Grozny, capital regional da república russa da Chechênia, quando mudou sua rota em direção ao Cazaquistão e caiu ao tentar pousar.

Na sexta-feira, uma autoridade dos EUA e um ministro do Azerbaijão, em declarações separadas, atribuíram a causa do acidente a uma possível arma externa.

Na quinta-feira, o presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, já havia solicitado uma investigação completa sobre as circunstâncias do acidente no Cazaquistão e pediu pressão internacional para esclarecer o que ocorreu, em um episódio no qual 29 pessoas sobreviveram.

A Azerbaijan Airlines informou que o avião sofreu "interferência física e técnica externa", com base nos resultados preliminares da investigação do desastre.

