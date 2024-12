Furacões estão mesmo ficando mais fortes e frequentes quanto aparentam? - Os furacões estão se tornando mais frequentes e intensos, uma tendência que os cientistas estão atribuindo aos efeitos contínuos das alterações climáticas. Temperaturas oceânicas mais quentes e níveis do mar em elevação estão criando as condições perfeitas para tempestades mais fortes e destrutivas. Furacões recentes, como Milton e Helene, destacaram o perigo crescente que essas tempestades representam. Esses desastres naturais, tão próximos um do outro, causaram mortes e deixaram rastros de destruição generalizadas nos Estados Unidos. A gravidade crescente dos furacões não só causa danos generalizados, mas também encurta os tempos de recuperação para aqueles em áreas afetadas. Mas o que está fazendo com que os furacões se tornem uma ameaça ainda maior e recorrente? Clique na galeria agora para descobrir.

© <p>Getty Images</p>