Passageiro mandou mensagem para a família antes de queda de aeronave

Um avião Boeing 737-800 da Jeju Air caiu no Aeroporto Internacional de Muan, na Coreia do Sul, neste domingo (29), resultando na morte de 179 pessoas. Antes do acidente, um passageiro enviou uma mensagem para a família informando que um pássaro havia ficado preso na asa da aeronave, dificultando o pouso, segundo a agência local News1.

"Um pássaro ficou preso na asa, e não conseguimos pousar", dizia a vítima na mensagem.

De acordo com o Ministério dos Transportes sul-coreano, a torre de controle havia alertado os pilotos sobre o risco de colisão com pássaros antes da tentativa de pouso. Testemunhas relataram à agência Yonhap que o motor da aeronave estava pegando fogo e explosões foram ouvidas antes do impacto. A aterrissagem foi realizada com o trem de pouso recolhido, mas as autoridades ainda investigam se isso tem relação com a colisão relatada.

O Aeroporto Internacional de Muan registra a maior incidência de colisões com pássaros na Coreia do Sul, com 10 incidentes relatados desde 2019, segundo o jornal The Guardian. Especialistas acreditam que a localização do aeroporto, próxima a áreas costeiras e campos, contribui para o risco elevado. As autoridades também afirmaram que o impacto com as aves pode ter causado falhas no sistema do trem de pouso.

A aeronave transportava 181 pessoas e tinha decolado de Bangkok, na Tailândia, com destino a Muan. Apenas dois ocupantes sobreviveram ao acidente e foram resgatados com vida. A investigação sobre as causas exatas do acidente continua.

