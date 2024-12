Vídeo: Passageira abre porta de emergência e senta na asa do avião

Uma mulher abriu a porta de emergência de um avião da Alaska Airlines e foi captada pelas câmaras de segurança caminhando para a asa da aeronave, depois do pouso no Aeroporto Internacional de Seattle-Tacoma, em Washington, nos Estados Unidos.

O momento, que já se tornou viral, aconteceu no voo 323 da Alaska Airlines, que tinha decolado de Milwaukee, no fim de semana.

De acordo com a imprensa norte-americana, que cita o diretor da assessoria de imprensa do aeroporto, Perry Cooper, a mulher estava "ansiosa". As imagens a mostram abrindo a saída de emergência do Boeing 737-900, a se sentar na asa do avião e a acenar aos trabalhadores que estavam no exterior.

Minutos depois, explicou o responsável, os bombeiros chegaram e ajudaram a mulher a sair da asa e a chegar a uma rampa.

A passageira acabou sendo enviada para um hospital para ser avaliada.

Ninguém ficou ferido e as operações do aeroporto não foram afetadas.

Pode ver o vídeo na galeria acima.

Leia Também: Brasileiro é preso em Miami após apontar laser verde para aviões