Texas volta atrás com lei para banir livros, que incluía a Bíblia

Um distrito escolar no Texas, Estados Unidos, removeu a Bíblia das prateleiras da biblioteca devido a uma nova lei que bane livros com conteúdo "sexualmente explícito", mas decidiu voltar atrás com a decisão após ser informado de que era errada e "provavelmente ilegal".

A atitude do distrito escolar independente do Canyon, que aconteceu no início do mês de dezembro, provocou indignação e foi anulada pelo deputado estadual do Texas, Jared Patterson (R-Denton) que promoveu a lei recém-promulgada HB 900, conhecida como 'Lei READER', Jared Patterson destaca que a sua legislação protege especificamente textos religiosos, como é o caso da Bíblia.

"A Bíblia é o livro mais importante e mais lido da história e removê-lo causa uma grave injustiça aos estudantes que estão sob os seus cuidados", disse numa carta endereçada ao distrito escolar, citada pelo New York Post.

O deputado aponta ainda que "qualquer informação em contrário está enraizada na ignorância da lei estatal ou numa hostilidade aberta à vontade do povo".

Em resposta, o distrito esclarece que a decisão inicial de remover o livro seguiu "uma revisão completa do conteúdo da sua biblioteca para seguir as diretrizes estaduais atualizadas, com o objetivo de manter um ambiente educacional inclusivo e legalmente compatível", indica o mesmo meio.

"Depois de receber esclarecimentos do representante Patterson sobre o conteúdo da biblioteca, reavaliámos as diretrizes e temos o prazer de ter a Bíblia disponível em cada uma das nossas bibliotecas".

A medida do deputado vem sendo duramente criticada, uma vez que muitos acreditam que a medida visa apenas inserir ainda mais textos religiosos nas escolas ao invés de estudos científicos.

