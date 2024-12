"Para, para, para". Controlador aéreo impede colisão em aeroporto dos EUA

Um vídeo que mostra o que poderia ter sido um desastre no Aeroporto Internacional de Los Angeles, nos Estados Unidos, está viralizando nas redes sociais.

As imagens mostram a pista de decolagem com dois aviões. O incidente ocorreu na sexta-feira, quando um avião de passageiros se preparava para decolar enquanto um jato privado, que estava próximo, foi obrigado a parar pelo controle aéreo. No vídeo, é possível ouvir o alerta: "Para, para, para". As imagens foram registradas por uma câmera ao vivo.

No jato privado estava a equipe de basquete da Universidade de Gonzaga. Segundo a universidade, os integrantes a bordo não perceberam o que estava acontecendo. A Administração Federal da Aviação está investigando o caso, e a Delta Air Lines, operadora do outro voo envolvido, afirmou que sua aeronave não apresentou problemas.

O incidente ocorre dias após um desastre aéreo em Seul, na Coreia do Sul, onde um avião caiu no aeroporto, deixando 179 mortos e dois sobreviventes. A aeronave já havia apresentado problemas técnicos anteriormente, e a situação segue sob investigação.

