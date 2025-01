Primeira imagem de homem que explodiu Tesla nos EUA é revelada

O homem que explodiu um Tesla Cybertruck no exterior do Trump International Hotel, em Las Vegas, foi identificado como sendo Matthew Livelsberger. O suspeito foi a única vítima mortal da explosão.

A identidade do suspeito não foi ainda confirmada publicamente pelos agentes da autoridade, mas fonte da polícia já teria confirmado quem era o suspeito à KTNV.

Livelsberger, em veterano de 37 anos, serviu mais de 19 anos no Exército - 18 dos quais foram passados nas Forças Especiais, de acordo com o seu perfil no LinkedIn. A sua função atual era a de Gestor de Sistemas Remotos e Autônomos, algo que desempenhava há apenas três meses.

Matthew Livelsberger© Linkedin

Vale lembrar que um veículo Tesla Cybertruck, um SUV da marca automóvel de Elon Musk, explodiu esta quarta-feira em frente do hotel Trump de Las Vegas, deixando um morto e sete feridos. Segundo a rede de televisão ABC News, as autoridades estão avaliando o incidente como um possível ato terrorista.

A explosão ocorreu horas depois de um ataque em Nova Orleans, no qual um suposto ex-militar norte-americano, identificado pelo FBI como Shamsud Din Jabbar, de 42 anos, jogou o carro em que seguia contra uma multidão que festejava o Ano Novo no histórico Bairro Francês, fazendo pelo menos 10 mortos e 30 feridos.

