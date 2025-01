Autor de atropelamento recebeu medalha por luta contra o terrorismo

O principal suspeito do atropelamento em Nova Orleans, nos EUA, Shamsud-Din Jabbar, é um ex-militar, várias vezes reconhecido por sua luta contra o terrorismo.

Segundo o Le Parisien, o norte-americano serviu o exército no Afeganistão, onde recebeu a Medalha de Serviço na Guerra Global contra o Terrorismo, uma das muitas honrarias militares que conquistou.

Shamsud-Din Jabbar esteve no exército de 2007 a 2015, incluindo uma missão no Afeganistão entre 2009 e 2010, período em que Washington lançou uma operação militar com o objetivo declarado de combater o terrorismo após os atentados de 11 de setembro de 2001.

Jabbar concluiu sua carreira militar com a patente de sargento-chefe, de acordo com o Departamento de Defesa dos EUA.

Agora, aos 42 anos, ele teria sido "inspirado" pelo grupo Estado Islâmico, segundo o presidente Joe Biden, e foi descrito como "terrorista" pela polícia local.

