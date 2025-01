Emirates desmente vídeo viral de desastre aéreo: "conteúdo fabricado"

A companhia aérea Emirates emitiu, no sábado, um comunicado desmentindo a veracidade de um vídeo que se tornou viral nas redes sociais, mostrando um avião com as cores da empresa caindo em Abu Dhabi, nos Emirados Árabes Unidos.

"A Emirates confirma que se trata de conteúdo fabricado e falso. Estamos em contato com várias plataformas de redes sociais para remover o vídeo ou deixar claro que se trata de uma filmagem criada digitalmente, a fim de evitar a circulação de informações falsas e alarmantes", diz o comunicado da Emirates publicado no X (antigo Twitter).

A companhia aérea dos Emirados Árabes Unidos também pediu às pessoas que tratem esse tipo de vídeos "com a maior seriedade".

We are aware of a video circulating on social media depicting an Emirates plane crash. Emirates confirms it is fabricated content and untrue.



We are in contact with the various social media platforms to remove the video or make clear that it is digitally created footage to avoid…