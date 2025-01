Influenciadora com mais de 6 milhões de seguidores morre aos 27 anos

Carol Acosta, influenciadora dominicana conhecida como Killadamente, faleceu de forma repentina no último sábado, 4, aos 27 anos. A jovem, que possuía mais de 6 milhões de seguidores no Instagram, deixou fãs e amigos profundamente abalados. A notícia de sua morte foi confirmada por sua irmã mais nova, Khatyan, nas redes sociais.

"Eu te amo, irmã, e sempre te amarei. Agradeço a Deus por ter tido você com esse coração tão grande. Descanse em paz", escreveu Khatyan em seu perfil no Instagram, visivelmente emocionada. Em um vídeo, ela também expressou sua gratidão aos seguidores pelo apoio e pelas mensagens de carinho recebidas.

De acordo com relatos de familiares, a morte de Carol ocorreu durante um jantar em família. Sua prima, Sharny, explicou que Carol começou a engasgar e não conseguiu respirar. “A única coisa que sabemos é que ela teve um ataque e, apesar de ter sido levada ao hospital, não conseguiram salvá-la”, contou Sharny. A família ainda aguarda o resultado da autópsia para determinar as causas exatas do falecimento.

Carol, que se destacou nas redes sociais pela sua abordagem positiva e motivacional, superou adversidades desde jovem. Ela enfrentou bullying devido ao seu peso, mas transformou essa dor em humor e inspiração, criando conteúdo que estimulava a autoestima e o amor-próprio. Iniciou sua carreira em 2014 e rapidamente conquistou milhões de seguidores, além de ser mãe de dois filhos.

Em 2019, Carol viajou para a Argentina, onde ministrou a palestra "Eu me amo e não me importo", compartilhando sua história e encorajando outras pessoas a superarem adversidades com coragem. Ela deixou um legado de resiliência e autoconfiança, sendo um ícone de empoderamento, especialmente nas redes sociais.

Uma pesquisa da ONU, realizada em 2017, revelou que cerca de um em cada três estudantes em idade escolar no mundo enfrentaram experiências de bullying. A atuação de Carol, compartilhando sua jornada de superação, foi um poderoso exemplo de empoderamento para aqueles que também enfrentam dificuldades.

