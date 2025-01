EUA enfrentam maior nevasca e queda de temperaturas da década; veja

Os Estados Unidos estão enfrentando a maior nevasca e queda de temperaturas da última década, afetando mais de 60 milhões de pessoas em estados que estão sob alertas meteorológicos (veja as fotos na galeria de imagens).

De acordo com o Serviço Nacional de Meteorologia (NWS), 30 estados, do Kansas à Costa Leste, incluindo grande parte do Canadá, estão sob alerta meteorológico.

Para esta segunda-feira, a previsão é de uma queda de neve entre 15 e 30 centímetros, de Ohio a Washington.

O estado de emergência foi declarado em Kentucky, Virgínia, Kansas, Arkansas e Missouri. Até partes da Flórida, que normalmente têm temperaturas amenas, devem enfrentar condições de congelamento.

Meteorologistas explicaram que este clima extremo está sendo causado pelo vórtice polar, uma área de ar frio que circula ao redor do Ártico.

