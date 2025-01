Marido pede divórcio após mulher beijar cantor durante show

Uma influenciadora ficou em maus lençóis depois de ter ido assistir a um show da sua banda favorita à República Dominicana.

Miriam Cruz foi convidada a subir ao palco durante uma atuação da banda norte-americana 'Aventura', no dia 28 de dezembro. A mulher foi filmada cumprimentando os membros da banda antes de ter abraçado e beijado o vocalista Romeo Santos.

O momento ficou registrado em vídeo e nele pode ouvir-se o cantor, em tom de brincadeira, acusando Miriam de "assédio".

As imagens tiveram consequências devastadoras para a influenciadora.

"Tenho de reconhecer de que esta conquista teve um custo muito alto: o fim do meu casamento de dez anos", afirmou Miriam, referindo ainda que "no momento não pensou nas consequências e que se deixou levar pela emoção, sem pensar como se sentiria" a sua família. “Peço desculpas públicas. Que um dia me possa perdoar”, acrescentou, numa publicação que fez através da sua conta de Instagram.

Apesar disso, afirmou-se feliz por ter realizado algo que tantas vezes sonhou, tanto dormindo, como acordada.

