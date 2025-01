Queda de hidroavião em ilha turística causa três mortos na Austrália

Na tarde desta terça-feira, um acidente envolvendo um Cessna 208 Caravan, da empresa Swan River Seaplanes, na ilha Rottnest, na Austrália Ocidental, resultou em um resgate e várias vítimas. Apenas uma das sete pessoas a bordo foi resgatada sem ferimentos. O avião, que havia partido de Perth, capital do estado, para retornar à base, caiu a 30 quilômetros a leste da ilha, também conhecida como Wadjemup.

Entre as vítimas estavam uma mulher suíça de 65 anos, um homem dinamarquês de 60 anos e o piloto de 34 anos, natural de Perth. O comissário da polícia da Austrália Ocidental, Col Blanch, informou que nenhum dos sobreviventes sofreu ferimentos graves, mas três pessoas foram levadas para um hospital em Perth.

A causa do acidente ainda não foi determinada. Relatos iniciais indicaram que o avião teria colidido com uma rocha ao entrar em uma baía no lado oeste da ilha, mas essas informações ainda não foram confirmadas pelas imagens disponíveis.

A ilha de Rottnest, famosa por suas praias e pelos marsupiais quokkas, raros no continente, é um destino popular, especialmente durante o verão. O primeiro-ministro da Austrália Ocidental, Roger Cook, expressou pesar pela tragédia, destacando que é perturbador que algo tão trágico tenha ocorrido em um local de tanta alegria.

Os mergulhadores da polícia localizaram os corpos das vítimas na noite de terça-feira, a uma profundidade de oito metros, enquanto os destroços do avião ainda estavam sendo recuperados. O Departamento de Segurança dos Transportes da Austrália iniciou uma investigação formal sobre o acidente, com especialistas enviados ao local.

O primeiro-ministro da Austrália, Anthony Albanese, lamentou o ocorrido, descrevendo-o como "notícias terríveis".

