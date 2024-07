Snoop Dogg carrega tocha olímpica antes da abertura

GAROPABA, SC (UOL/FOLHAPRESS) - O rapper norte-americano Snoop Dogg foi uma das atrações do revezamento da tocha olímpica antes da abertura da cerimônia dos Jogos Olímpicos de Paris 2024.

Ele participou do revezamento que aconteceu em Saint-Denis e chamou a atenção do público que estava nas ruas do local, que fica no subúrbio do norte de Paris.

O rapper americano, de 52 anos, cobrirá as Olimpíadas de Paris pela NBC Primetime, uma emissora americana. Ele vai visitar pontos turísticos e entrevistar atletas.

O COI segue com o mistério e ainda não se sabe quem acenderá a Pira Olímpica. Snoop foi o penúltimo responsável por carregar a tocha olímpica no revezamento.

Nomes de atleta como como Marie-José Perec, Zinedine Zidane e Teddy Rinner são as principais apostas, mas personalidades como o astronauta Thomas Pesquet e o ator Omar Sy também são cotados para o evento de abertura oficial da competição.

Apesar da expectativa de que a pira olímpica fosse instalada na emblemática Torre Eiffel, a tocha de Paris ficará no parque parisiense Jardin des Tuileries, outro endereço icônico da capital francesa.

A cerimônia de abertura das Olimpíadas de 2024 acontece nesta sexta-feira (26), às 14h30 (de Brasília). Pela primeira vez na história, a cerimônia não será realizada dentro de um estádio -o rio Sena foi o local escolhido para a passagem das delegações.