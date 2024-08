Guilherme Caribé não avança nos 50m livre e se despede de Paris

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O nadador brasileiro Guilherme Caribé não avançou para a semifinal do 50m livre masculino das Olimpíadas de Paris.

Caribé fez a prova somente em 22s31 e ficou em 6º na bateria 7, nesta quinta-feira (1º). Nadando na raia 6, ele não conseguiu manter a intensidade na reta final e se afastou dos primeiros, terminando. Seu tempo ficou abaixo dos 21h88 que fez ao ganhar as seletivas brasileiras.

O brasileiro terminou em 33º no geral e está eliminado. Os 16 melhores avançaram à semi, que será disputada ainda nesta quinta, às 15h46 (de Brasília).

O australiano Cameron McEvoy foi o primeiro, com 21s32. Ao todo, 73 atletas competiram na prova disputada na Arena Paris La Défense.

O recorde mundial é nos 50m livre é de Cesar Cielo, que dura quase 15 anos. Em 2009, o brasileiro fez a prova em 20s91.

Caribé se despede de Paris sem medalhas. Ele parou na semifinal dos 100m livre e também não conseguiu a classificação no revezamento 4x100m. O atleta de 21 anos é o principal velocista do Brasil nas piscinas na atualidade. O nadador baiano foi medalhista de ouro no Pan-Americano de Santiago nos 100m livre.