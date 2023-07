Senador Romário é internado no Rio com infecção intestinala

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O senador Romário (PL) foi internado nesta quinta-feira (13) em hospital no Rio de Janeiro. O ex-atleta deu entrada no hospital Barra D'Or, na Barra da Tijuca. Segundo a assessoria de imprensa de Romário, ele está com uma infecção intestinal.

Romário foi reeleito no ano passado para mais oito anos no Senado. Ele recebeu 2.384.080 votos (29,19% dos válidos), ficando à frente de Alessandro Molon (PSB).

O senador foi um dos maiores atacantes da história e campeão do mundo pela seleção brasileira de futebol em 1994.

No início deste mês, Romário foi condenado a pagar R$ 10 mil a uma seguidora que chamou de "piranha". O juiz Marcelo Almeida de Moraes Marinho, do 1º Juizado Especial Cível da Regional da Barra da Tijuca, condenou o senador por danos morais.