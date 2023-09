Bolsonaro divulga mensagem com Deus e 'não desista' um dia após Moraes validar delação de Cid

NATHALIA GARCIA

BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS) - O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) divulgou neste domingo (10) em sua conta nas redes sociais uma mensagem citando Deus e a frase "não desista".

A publicação foi feita um dia depois de o ministro Alexandre de Moraes, do STF (Supremo Tribunal Federal), ter homologado o acordo de delação premiada do tenente-coronel Mauro Cid, ex-ajudante de ordens de Bolsonaro, com a Polícia Federal.

A colaboração foi fechada no âmbito do inquérito das milícias digitais, que é a principal apuração no STF contra o ex-chefe do Executivo e mira, entre outros pontos, os ataques às instituições, a tentativa de golpe e o caso das joias.

Nesta segunda (11), está prevista a internação de Bolsonaro no hospital Vila Nova Star, em São Paulo, onde passará por duas cirurgias para tratar distúrbios digestivos.

Os procedimentos são de correção das alças intestinais e de hérnia de hiato. O ex-presidente também vai aproveitar para passar por uma operação de desvio de septo.

Leia Também: Lula acumula casos de falta de transparência no governo e agora quer voto sigiloso no STF