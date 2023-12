Dino é apovado para o STF e Gonet para PGR

Nesta quarta-feira (13), o ministro Flávio Dino (Justiça) e o vice-procurador-geral eleitoral, Paulo Gonet, participaram da sabatina do Senado e tiveram seus nomes aprovados para o STF e PGR, inicialmente na CCJ (Comissão de Constituição e Justiça), e depois no plenário, após mais de 10 horas que questionamentos dos parlamentares.

Dino foi indicado pelo presidente Lula para vaga de ministro do STF (Supremo Tribunal Federal) e Gonet para Procuradoria Geral da República.

Na CCJ, Dino recebeu 17 votos a favor e 10 contra dos senadores. Gonet teve 23 votos favoráveis e 4 contra.

No plenário, 81 parlamentares participaram da votação, onde cada aprovação exigiu ao menos 41 votos. Flávio Dino foi aprovado com 47 votos a favor, 31 contra e 2 abstenções. Paulo Gonet foi aprovado com 65 votos a favor, 11 contra e 1 abstenção.

Perfil Flávio Dino

Dino é o atual ministro da Justiça do governo Lula, foi juiz, governador do Maranhão por dois mandatos e em 2022 se elegeu senador. No STF, herdará a cadeira de Rosa Weber, que se aposentou.

[Flávio Dino na CCJ]© Getty Images

Perfil Paulo Gonet

Gonet é subprocurador-geral, atuou na Justiça Eleitoral e ingressou no Ministério Público Federal em 1987. Na PGR, ficará no lugar de Augusto Aras (escolhido na gestão Bolsonaro) e Elizeta Ramos, que comandou de forma interina a PGR nos últimos meses.

[Paulo Gonet na CCJ]© Getty Images

Leia Também: Flávio Bolsonaro diz que recusou indicação do pai ao STF para a vaga de Mendonça

Leia Também: Senado reforça segurança após alertas de possíveis agressões a Flávio Dino

Leia Também: Gonet diz em sabatina no Senado que liberdade de expressão não é absoluta