União Brasil define 14 candidatos em capitais e deixa SP de fora

(FOLHAPRESS) - Em reunião de lideranças do União Brasil nesta terça-feira (2), o partido definiu candidatos próprios a prefeitos em 14 capitais. São Paulo, onde o deputado federal Kim Kataguiri tenta concorrer, ficou de fora da relação.

Os candidatos foram definidos em Manaus (Roberto Cidade), Salvador (Bruno Reis), Teresina (Silvio Mendes), Cuiabá (Eduardo Botelho), Campo Grande (Rose Modesto), Natal (Paulinho Freire), Fortaleza (Capitão Wagner), Porto Velho (Mariana Carvalho), Boa Vista (Catarina Guerra ou Nicoletti), Curitiba (Ney Leprevost), Goiânia (Sandro Mabel), Porto Alegre (Dr. Thiago), Aracaju (Yandra Moura) e Rio de Janeiro (Rodrigo Amorim).

A lista não é definitiva, no entanto, e pode haver desistência de alguns candidatos, mas é um indicativo de quais campanhas o União deve priorizar na eleição.

Na capital paulista, o partido deve apoiar a reeleição do prefeito Ricardo Nunes (MDB), em troca do apoio a que permaneça com o controle da Câmara de Vereadores.

Participaram da conversa o presidente nacional do partido, Antonio Rueda, o presidente da Fundação Indigo, ACM Neto, o líder na Câmara dos Deputados, Elmar Nascimento (BA), e o senador Efraim Filho (PB).

