Milei é recebido com abraço de Bolsonaro em Santa Catarina

O presidente da Argentina, Javier Milei, chegou a Balneário Camboriú (SC) na noite deste sábado (6) para participar da conferência conservadora Cpac. Ao chegar ao hotel, Milei foi recebido com um abraço efusivo pelo ex-presidente Jair Bolsonaro (PL). O evento contou ainda com a presença do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), além de outros políticos bolsonaristas.

Depois da recepção, todos assistiram ao final da partida em que o Brasil foi eliminado pelo Uruguai na Copa América. Neste domingo (7), Milei fará o discurso de encerramento da conferência, dividindo o palco com Bolsonaro. Há uma expectativa de que ambos critiquem o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), com quem Milei evitou se encontrar durante sua visita ao Brasil. Além disso, Milei não compareceu a um encontro do Mercosul no Paraguai.

Na manhã de domingo, o presidente argentino terá reuniões com empresários catarinenses e também com o governador do estado, Jorginho Mello (PL). Essas reuniões devem abordar temas econômicos e parcerias comerciais, fortalecendo os laços entre Argentina e Santa Catarina.

Olha só quem já chegou. Viva la libertad!@JMilei pic.twitter.com/fcus2rpCIg — Tarcísio Gomes de Freitas (@tarcisiogdf) July 7, 2024 ">