Moraes derruba sigilo de áudio de Ramagem e Bolsonaro no caso 'Abin paralela'

BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS) - O ministro Alexandre de Moraes, do STF (Supremo Tribunal Federal), tirou o sigilo, nesta segunda-feira (15), do áudio "possivelmente gravado" pelo ex-diretor da Abin (Agência Brasileira de Inteligência) Alexandre Ramagem (PL) de uma conversa com Jair Bolsonaro (PL) e o ministro-chefe do Gabinete de Segurança Institucional (GSI), general Augusto Heleno, sobre o caso das "rachadinhas" de Flávio Bolsonaro.

O diálogo era citado em representação da PF (Polícia Federal), na investigação sobre a chamada "Abin paralela" no governo de Bolsonaro. Operação deflagrada na quinta-feira (11) prendeu agentes que trabalhavam diretamente para Ramagem, que hoje é deputado federal e pré-candidato à Prefeitura do Rio de Janeiro.

Ramagem se manifestou pela primeira vez na sexta-feira (12) e negou ter atuado para ajudar o senador Flávio no caso da "rachadinha".

"Não há interferência ou influência em processo vinculado ao senador Flávio Bolsonaro. A demanda se resolveu exclusivamente em instância judicial", disse o deputado em rede social.

Leia Também: Ramagem deve prestar primeiro depoimento à PF sobre 'Abin paralela'