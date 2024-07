Janja usa vestido de marca brasileira na abertura das Olimpíadas

Em Paris, Janja Silva foi recebida pelo casal Macron no Palácio do Eliseu. Usando um vestido azul estilo kimono da marca mineira Printing, ela representou o presidente Lula nos eventos do Comitê Olímpico Internacional (COI). A peça, avaliada em R$ 5.980,00, é da coleção Verão 2024 e tem uma estampa turmalina em relevo exclusiva.

Nas redes sociais, Janja celebrou o encontro com Emmanuel e Brigitte Macron, expressando sua honra em representar Lula na cerimônia de abertura das Olimpíadas. Ela está acompanhada pelos ministros do Esporte, André Fufuca, e do Turismo, Celso Sabino.