Convenção do MDB acaba em pancadaria; vídeo

A convenção do MDB para oficializar as candidaturas de Igor Normando e seu vice, Cássio Andrade (PSD), à prefeitura de Belém (PA), terminou em tumulto e pancadaria na noite de hoje. Vídeos que circulam nas redes sociais mostram brigas nas arquibancadas da Arena Mangueirinho, onde o evento foi realizado. Nas imagens, é possível ver participantes correndo e tentando sair do local, enquanto outros distribuem socos, chutes e até usam cabos de bandeiras como armas.

O evento contou com a presença do governador Helder Barbalho, do mesmo partido, e do Ministro das Cidades, Jader Filho. A assessoria de Igor Normando confirmou o tumulto, mas não forneceu detalhes sobre o motivo. Informou que a situação foi controlada por agentes de segurança e que o evento continuou conforme o planejado.

Apesar do incidente, a convenção seguiu adiante após a intervenção das forças de segurança. O caos inicial foi contido e os trabalhos da convenção foram retomados, com a oficialização das candidaturas prosseguindo sem maiores interrupções.

