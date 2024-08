Lula lamenta morte de Silvio Santos nas redes sociais

O Presidente da República Luiz Inácio Lula da Silva utilizou seu perfil nas redes sociais para lamentar a morte do apresentador e grande nome da TV brasileira, Silvio Santos.

"Com seu talento e carisma lançou e deu apoio a muitos talentos da televisão, do humor e do jornalismo. Era uma das pessoas mais conhecidas e queridas do nosso país. Ao longo dos anos, nos encontramos em programas de TV, reuniões e conversas, sempre com respeito e carinho. A sua partida deixa um vazio na televisão dos brasileiros e marca o fim de uma era na comunicação do país. " afirmou Lula.

