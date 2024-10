Polícia de SP identifica e busca suspeito de ataque a prefeito de Taboão da Serra

GÉSSICA BRANDINO

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A Polícia Civil de São Paulo disse neste sábado (19) ter localizado os veículos utilizados um dia antes no ataque contra o prefeito e candidato à reeleição de Taboão da Serra (SP), José Aprígio da Silva (Podemos), 72.

O prefeito sofreu um ataque a tiros na tarde desta sexta-feira (18). Segundo os investigadores, o veículo dos autores (um Nissan/March) foi localizado incendiado na cidade de Osasco, também na Grande São Paulo. O carro foi apreendido e passou por perícia.

Outro automóvel envolvido, um Fiat/Siena usado na fuga dos criminosos, foi encontrado em uma residência também em Osasco. Segundo a polícia, a mulher que estava no local relatou que o carro pertence ao seu falecido marido e costuma ser utilizado pelo filho, de 33 anos.

Segundo a prefeitura de Taboão da Serra, Aprígio havia visitado bairros atingidos pelas chuvas que deixaram até 91 mil pessoas sem luz na cidade e foi atingido no ombro, dentro do carro oficial blindado, enquanto estava a caminho de uma entrevista na sede da administração municipal.

Além do prefeito e do motorista, também estavam no veículo um videomaker e outro funcionário da prefeitura, mas eles não foram atingidos.

Nesta sexta-feira, Elisson Aprígio, sobrinho do prefeito e vereador eleito em Cajamar, disse à Folha que houve uma tentativa de assassinato. "Tiros no pneu para paralisar o carro. Tiros de fuzil na direção do motor, do motorista. O carro não parou, atiraram atrás e acertaram ele", afirmou.

Segundo ele, o prefeito não passou por cirurgia e estava em observação porque usa um marca-passo. O sobrinho disse ainda que desconhece eventuais ameaças que tenham sido feitas ao tio.

Aprígio é empresário e nasceu no interior de Alagoas, na cidade de Minador do Negrão. Casado há 46 anos, é pai de quatro filhas e tem cinco netos. Ao TSE (Tribunal Superior Eleitoral) ele afirma ter ensino médio completo e declara um patrimônio de R$ 8.308.580.

Ele foi servente de pedreiro e fundou, em 1996, a Cooperativa Habitacional Vida Nova, que atua na área de construção civil. O grupo tem 10 empreendimentos habitacionais construídos em 51 torres, um centro empresarial com hotel, 384 salas comerciais e um shopping, o Taboão Plaza Outlet, inaugurado em 2016.

Na trajetória política, foi eleito vereador em 2004 e reeleito no pleito seguinte. Não obteve sucesso ao se candidatar a prefeito em 2012 e em 2016. Em 2014, tentou ser deputado federal, mas ficou como suplente. Em 2018, foi eleito deputado estadual.