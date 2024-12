'Infeliz coincidência', diz Nunes sobre ter morado em apartamento de contratado da prefeitura

(FOLHAPRESS) - "Uma grande e infeliz coincidência." Assim o prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes (MDB), qualificou o fato de ter morado em um imóvel de propriedade de um empreiteiro que obteve contratos sem licitação com o município que totalizam mais de R$ 600 milhões desde o início do atual mandato.

Procurado pela Folha, Nunes recebeu a reportagem em sua casa no bairro de Interlagos na tarde do sábado (30). O prefeito negou conhecer o empreiteiro Fernando Marsiarelli, fornecedor da prefeitura e dono do apartamento usado por sua família no segundo semestre de 2022.

Nunes mostrou fotos das reformas realizadas na casa em maio de 2022 e disse que o pó gerado pelos serviços começou a causar um incômodo muito grande à sua família.

"Foi preciso a gente locar um outro local enquanto concluía essa reforma da minha casa. A minha esposa procurou a imobiliária que a gente sempre tem relação, a Lopes Invest House, e o pessoal da imobiliária apresentou para ela seis imóveis. Ela visitou e optou por aquele imóvel, que a gente não sabia quem era o proprietário. Fiquei sabendo agora quem era o proprietário desse apartamento", disse.

O prefeito mostrou à reportagem mensagens de um grupo de WhatsApp que disse ser de sua família, no qual os usuários falam a respeito do imóvel em 2022.

Em um dos posts que seria de autoria do prefeito, em resposta a um vídeo sobre o imóvel, ele teria escrito: "O que é isso, não estou sabendo de nada". Na sequência, aparece mensagem que seria de sua esposa, Regina: "Te falei ontem que ia alugar um apto. pra gente por 2 meses".

Indagado sobre o pagamento do aluguel, Nunes disse que cerca de 75% (R$ 35 mil) foram quitados pela imobiliária, e o restante foi pago pela esposa dele.

"Essa imobiliária [Lopes] a gente já fez locação de imóveis com ela, ela aluga imóveis nossos, é uma pessoa da minha relação de muitos e muitos anos. Então a gente tinha uma parte de ajuste de valores a receber, e foi abatido desse valor. Então até por isso a nossa relação é de locação com essa imobiliária. A gente tinha valores a receber com ela para poder fazer esse encontro de contas", afirmou.

"Infelizmente é um desconforto para mim danado saber depois de tanto tempo que um imóvel que a gente locou é um imóvel de uma pessoa que tem esse serviço para Prefeitura de São Paulo", disse.

"Eu posso garantir que tudo [foi] correto, de forma idônea, nada de irregular, nenhum tipo de benefício. Nem conhecemos essa pessoa, zero de relação e de contato que possa suscitar algum privilégio ou algum benefício voltado à questão de ele prestar serviço à Prefeitura de São Paulo", completou Nunes.

