Apple vai encerrar serviço de armazenamento de fotografias

A Apple anunciou que irá encerrar o serviço My Photo Stream a partir do dia 26 de julho, incentivando todos os usuários a transferirem suas fotos para o Photos do iCloud.

"No futuro, o iCloud Photos será a melhor maneira de manter suas fotos e vídeos em todos os seus dispositivos e armazená-los com segurança no iCloud", diz o e-mail enviado pela Apple aos usuários que ainda utilizam o My Photo Stream.

Conforme lembrado pelo site TechRadar, o My Photo Stream foi lançado em 2011 e tinha um limite máximo de apenas mil fotos e vídeos.

