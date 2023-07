Produção 'The Boys' afetada pela greve dos roteiristas de Hollywood

O produtor responsável pela série ‘The Boys’ da Amazon Prime Video, Eric Kripke, adiantou no Twitter que a produção da quarta temporada está suspensa por tempo indefinido.

A situação deve-se à atual greve dos roteiristas de Hollywood, que ainda sem data para terminar, e fará com que a produção da quarta temporada de ‘The Boys’ não continue. “Digam aos estúdios para fazerem um acordo justo”, escreve Kripke.

O produtor esclarece ainda que “há uma quantidade significativa de diálogo para escrever” para ajudar a ligar diferentes pontos da história, indicando que há necessário roteiristas presentes em todo o processo da produção.

#TheBoys update! 1) When #Season4 drops depends on how long the #WGA Strike goes. No answer yet. Tell the studios to make a fair deal!



2) To take that sting off, here's fun art from S4. We spend hours making ourselves laugh with this stuff & its never even on screen. #TheBoysTV pic.twitter.com/t9nSGmou8Z