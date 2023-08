Euclid: Telescópio dedicado a matéria escura mostra primeiras imagens

No mês passado, a Agência Espacial Europeia (ESA) lançou o telescópio espacial Euclid ao espaço, dedicado ao estudo da energia e matéria escuras. Agora, aproximadamente um mês após o lançamento, o Euclid compartilhou suas primeiras imagens observadas.

Assim como aconteceu com as primeiras imagens do telescópio James Webb enviadas à Terra, o objetivo dessas primeiras imagens do Euclid é confirmar a operacionalidade de todos os instrumentos a bordo. Essas imagens mostram que os instrumentos, um que capta imagens no espectro visível e outro na radiação infravermelha, estão funcionando conforme o esperado.

Além disso, as imagens revelam o verdadeiro potencial do Euclid e a quantidade de detalhes que o telescópio consegue capturar, mesmo sem ter um alvo específico.

O Euclid tem como parte de seu objetivo responder a algumas das questões mais fascinantes para a comunidade científica: qual é o papel da matéria e energia escuras na expansão do Universo. Conforme os pesquisadores explorem os limites do Euclid, é provável que tenhamos acesso a imagens mais definidas e detalhadas no futuro.

© ESA

