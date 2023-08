Combate ganha forma. Musk diz que luta com Zuckerberg será exibida no X

Parece que os bilionários Mark Zuckerberg, dono da Meta, e Elon Musk, dono do X (antigo Twitter), vão mesmo lutar um contra o outro.

O combate já era esperado ao longo das últimas semanas, uma vez que ambos se vêm desafiando para uma luta de artes marciais mistas (MMA, na sigla em inglês), em Las Vegas, desde junho. Agora, Elon Musk revelou que a luta será transmitida ao vivo na sua rede social.

"A luta de Zuck x Musk será transmitida ao vivo no X. Todos os lucros serão destinos à caridade para os veteranos", publicou Elon Musk naquela rede social este domingo.

Zuck v Musk fight will be live-streamed on ?. All proceeds will go to charity for veterans.

Pouco antes, já tinha escrito: "Estou levantando pesos o dia todo, preparando-me para a luta. Não tenho tempo para treinar, então levo-os para o trabalho".

Am lifting weights throughout the day, preparing for the fight.



Don’t have time to work out, so I just bring them to work.