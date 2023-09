Prepare o computador. Vem aí uma grande atualização para o Windows

A Microsoft anunciou que planeja lançar uma grande atualização para o Windows 11 na próxima semana, mais precisamente em 26 de setembro.

O anúncio foi feito pela gigante tecnológica durante seu evento anual realizado nesta quinta-feira, 21 de setembro, onde também foram apresentadas algumas das inovações que serão incluídas nesta nova atualização.

Uma das principais novidades é o Windows Copilot, uma funcionalidade de Inteligência Artificial (IA) já presente no navegador Edge e que agora estará disponível em todos os aspectos da experiência do Windows 11. Com o Copilot, será possível redigir mensagens de texto com base em informações do calendário do Windows, criar playlists no Spotify e até mesmo fazer compras online com base apenas em uma imagem.

Esta atualização do Windows 11 também trará mudanças em outras áreas do sistema operacional. O Explorador de Arquivos passará por uma renovação, o aplicativo Paint receberá novas funcionalidades e os utilizadores de canetas 'stylus' terão acesso ao modo Ink Anywhere, que possibilita uma interação inédita com o sistema operacional por meio deste acessório.

