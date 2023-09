Nova York terá robô para patrulhar a cidade durante a noite

A cidade de Nova York está implementando uma nova medida para reforçar a segurança de seus cidadãos, com o prefeito Eric Adams apresentando um robô que será responsável por patrulhar áreas da cidade.

Segundo informações da CBS News, esse robô, chamado Knightscope K5 Night Security Robot, passará por um período experimental de dois meses durante o qual realizará patrulhas na estação de metrô da Times Square durante a noite, das 00:00 às 06:00.

Em relação à privacidade, o prefeito Adams assegurou que os residentes de Nova York não precisam se preocupar. "[O Knightscope K5 Night Security Robot] gravará vídeos que podem ser analisados em casos de emergência ou crime, mas não capturará áudio", afirmou Adams. "Nas primeiras duas semanas, [o robô] será treinado para mapear a estação e se moverá entre a área principal da estação, não ficando restrito apenas à plataforma".

We must use every available method to keep New Yorkers safe — including state of the art technologies like the Knightscope K5 security robot.



These devices will serve as an important, innovative deterrent to crime so we can keep NYC the safest big city in America. pic.twitter.com/YEHuNIw8Va