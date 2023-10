Há vida além da Terra? "Nós somos os aliens", diz Elon Musk

O CEO da SpaceX, Elon Musk, participou na 74.ª edição do evento International Astronautical Congress e até foi presenteado com o prêmio World Space Award, uma oportunidade que aproveitou para falar sobre o que acha da suposta existência de formas de vida alienígenas.

“As pessoas costumam perguntar-me se vejo alguma prova de existência de aliens - e infelizmente ainda não vi provas de aliens. Nós somos os aliens”, brincou o líder da SpaceX, assim como da Tesla e da rede social X.

Ao longo do trabalho com a SpaceX, Musk não parece ter reunido quaisquer provas que o levem a acreditar na existência de outras formas de vida além da Terra, pelo que tudo parece apontar para que estejamos sozinhos no Universo. “A humanidade é tudo o que existe na vasta escuridão [do Espaço]”, notou Musk.