WhatsApp vai adotar solução de segurança dos celulares Android

A Google anunciou recentemente que vai começar a incentivar os usuários do Android a usarem passkeys, uma nova alternativa às senhas que a empresa acredita ser mais segura e conveniente.

O WhatsApp também vai adotar as passkeys, substituindo as mensagens de texto que atualmente são usadas como autenticação de dois fatores.

Em uma publicação no Twitter, o WhatsApp anunciou que todos os usuários Android já podem usar impressão digital, reconhecimento facial ou PIN para desbloquear suas contas.

As passkeys já estavam sendo testadas pelo WhatsApp na versão beta do app Android. Agora, elas estão disponíveis para todos os usuários.

Android users can easily and securely log back in with passkeys only your face, finger print, or pin unlocks your WhatsApp account pic.twitter.com/In3OaWKqhy