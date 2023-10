WhatsApp lança uma das funcionalidades mais pedidas pelos usuários

O WhatsApp anunciou que lançará em breve uma nova atualização que permitirá aos usuários ter duas contas associadas a um único dispositivo. Essa novidade é especialmente útil para quem tem dificuldade em manter limites no uso pessoal e profissional do aplicativo.

Com a nova atualização, os usuários que têm um número pessoal e outro profissional no mesmo celular, por meio de dois chips SIM, poderão alternar entre as duas contas diferentes no WhatsApp sem precisar trocar de celular.

A atualização será lançada para celulares Android nas próximas semanas. Ainda não há previsão de lançamento para celulares iOS.

Leia Também: Investigação pode ter revelado origem dos anéis de Saturno