WhatsApp: saiba os celulares que serão 'abandonados' em dezembro

Tal como outros aplicativos, o WhatsApp é atualizado frequentemente de forma a manter os utilizadores em segurança e a privacidade das suas informações/dados pessoais. No entanto, este processo significa que algumas versões dos sistemas operativos acabam ficando pelo caminho.

É o caso do que vai acontecer a partir de 1 de dezembro, dia em que deixarão de ser suportados pelo WhatsApp os dispositivos com versões anteriores ao Android 4.1 e iOS 11. Caso queira continuar a ter acesso às funcionalidades mais recentes e atualizações de segurança do WhatsApp, recomendamos que aproveite as promoções da Black Friday e da Cyber Monday para adquirir um dispositivo mais recente.

Assim sendo, pode encontrar uma lista dos dispositivos que serão ‘abandonados’ pelo WhatsApp a partir do final de novembro:

Apple

iPhone 6S

iPhone SE

iPhone 6S Plus



Archos

Archos 53 Platinum



Faea

Faea F1THL W8



Huawei

Huawei Ascend Mate

Huawei Ascend G740

Huawei Ascend D2



Lenovo

Lenovo A820



LG

LG Optimus L3 II Dual

LG Optimus L5 II

LG Optimus F5

LG Optimus L3 II

LG Optimus L7II

LG Optimus L5 Dual

LG Optimus L7 Dual

LG Optimus F3

LG Optimus F3Q

LG Optimus L2 II

LG Optimus L4 II

LG Optimus F6

LG Enact

LG Lucid 2

LG Optimus F7



Samsung

Samsung Galaxy Core

Samsung Galaxy Trend Lite

Samsung Galaxy Ace 2

Samsung Galaxy S3 mini

Samsung Galaxy Trend II

Samsung Galaxy X cover 2.



Sony

Sony Xperia M



Wiko

Wiko Cink Five

Winko Darknight

ZTE

ZTE V956 - UMI X2

ZTE Grand S Flex

ZTE Grand Memo

