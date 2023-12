Jogar 'GTA VI'? "Não gosto de cometer crimes", diz Elon Musk

A Rockstar Games lançou o primeiro trailer de ‘GTA VI’ e o impacto foi sentido um pouco por toda a Internet, com o vídeo no YouTube atingindo recordes de visualização. O entusiasmo está também relacionado com o fato de se tratar de um novo ‘GTA’, sendo que o último foi lançado há mais de dez anos.

Apesar do entusiasmo geral dos aficcionados de videojogos com ‘GTA VI’, o patrão da Tesla, da SpaceX e da rede social X, Elon Musk, não parece ter interesse em jogar ao novo título da Rockstar Games. Apesar de ser um fã confesso de games, Musk diz que tentou jogar a ‘GTA V’ mas afirma que “não gostava de cometer crimes” no jogo.

“O ‘GTA V’ exigia que atirasse em agentes da polícia. Não era capaz”, explicou Musk numa publicação compartilhada na rede social.

Apesar de não ser fã da série ‘GTA’, parece que a plataforma de Elon Musk ainda procurou se beneficiar com o lançamento deste trailer. A CEO do X, Linda Yaccarino, fez uma publicação onde pediu à Rockstar Games que lançasse o trailer de ‘GTA VI’ também na rede social.