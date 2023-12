Jogo 'GTA 6' ganha trailer com cenas de assalto e de curtição

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O jogo de videogame "GTA 6" ganhou seu primeiro trailer na noite desta segunda-feira, dia 4. Veja a prévia aqui.

Com previsão de lançamento para 2025, este é um dos games mais esperados dos últimos anos. O quinto capítulo da franquia, febre no início entre o fim da década de 1900 e início dos anos 2000, foi lançado há dez anos.

No comercial, é possível ver cenas de personagens em festas em casas noturnas e na piscina. Há também perseguições entre polícia e ladrões, como é praxe em qualquer jogo de "GTA". Os protagonistas serão o casal Jason e Lucia.

O trailer seria lançado nesta terça-feira, mas foi vazado na internet. Com isso, a Rockstar Games, produtora do título, decidiu liberar a prévia antes do previsto.

O clima nas redes sociais é de empolação. No X, o antigo Twitter, fãs da franquia publicaram que não veem a hora de jogar o novo título e elogiaram as cenas.