Xiaomi 14 Ultra: veja os detalhes do lançamento

A Xiaomi já confirmou que pretende anunciar a chegada da série Xiaomi 14 à Europa no dia 25 de fevereiro, uma nova geração que (acredita-se) será composta pelo modelo standard e por um novo 'top de linha'.

Este novo top de linha, será o Xiaomi 14 Ultra e a página de Yogesh Brar na rede social X (ex-Twitter) desvendou algumas das especificações do dispositivo.

Como se pode ver na publicação compartilhada por esta página, o Xiaomi 14 Ultra deverá estar equipado com uma tela AMOLED LPTO de 6,73 polegadas com resolução QHD+ e taxa de atualização até 120Hz, processador Snapdragon 8 Gen 3, bateria de 5.300mAh com carregamento rápido com fios de 90W, câmera Leica com quatro sensores de 50MP e uma câmera frontal de 32MP.

A Xiaomi ainda não confirmou oficialmente estas informações, pelo que teremos de aguardar um pouco pelo anúncio oficial do Xiaomi 14 Ultra.

Xiaomi 14 Ultra



- 6.73" QHD+ AMOLED LTPO, 120Hz

- Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 SoC

- Android 14, HyperOS

- 50MP 1" (VA) + 50MP (UW) + 50MP 3.2X + 50MP 5X Tele

- 32MP selfie

- 5,300mAh (approx) battery

- 90W wired charging

- Leica optics

- IP68 rating

- inhouse chips



Thoughts? — Yogesh Brar (@heyitsyogesh) February 9, 2024

