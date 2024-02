SpaceX lança módulo lunar privado em missão apoiada pela NASA

Na madrugada de quinta-feira (15), a SpaceX lançou um módulo lunar robótico a bordo do foguete Falcon 9. Essa iniciativa, parte de uma missão da empresa Intuitive Machines dos EUA com apoio da NASA, estava inicialmente agendada para a madrugada de quarta-feira (14), mas foi adiada.

O lançamento, ocorrido às 3h05, horário de Brasília, partiu do Centro Espacial Kennedy da NASA, na Flórida. Até o momento desta atualização, todas as etapas do procedimento transcorrem conforme o esperado.

A chegada do módulo à Lua está prevista para 22 de fevereiro, e se bem-sucedido, representará o retorno dos Estados Unidos ao satélite natural após mais de 50 anos.