Robô da NASA assistiu o eclipse a partir de Marte; veja o vídeo

Assim como na Terra, em Marte também é possível observar eclipses, e foi exatamente um desses fenômenos que o robô Perseverance capturou.

De acordo com o site Space.com, o Perseverance fotografou o momento em que a lua Fobos passa entre o Sol e o planeta, e é possível distinguir a forma irregular deste satélite natural.

No total, foram 68 fotografias capturadas pelo Perseverance, que podem ser vistas no site oficial do Jet Propulsion Laboratory da NASA. Acima, você pode ver um vídeo com uma pequena compilação das imagens.

