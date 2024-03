Bola de fogo "mais brilhante do que a lua cheia" risca o céu de Portugal

Uma bola de fogo, "mais brilhante do que a lua cheia", riscou o céu de Portugal na madrugada deste sábado (16), às 1h54 da manhã. O fenômeno, causado por um meteorito que entrou na atmosfera a uma velocidade de 61 mil km/h, foi registrado na região de Foros de Vale Figueira, no distrito de Évora, a 91 km de altitude, segundo o investigador principal do projeto SMART do Instituto de Astrofísica da Andaluzia (IAA-CSIC), José María Madiedo.

Após a entrada na atmosfera, a rocha espacial se deslocou para nordeste e se desintegrou a cerca de 19 km de altitude, sobre a freguesia de Cano, no município de Sousel. Ao longo de sua trajetória, o meteorito provocou várias explosões devido a "rupturas abruptas na rocha", que geraram "aumentos repentinos na luminosidade".

Análises preliminares indicam que o meteorito não se fragmentou completamente, e que uma parte dele pode ter atingido o solo.

Veja as imagens abaixo:

Leia Também: 'Cometa do Diabo' será visível da Terra nas próximas semanas; saiba como observar