WhatsApp pode ter mais opções para desbloquear a app

O WhatsApp parece estar trabalhando em novas formas de desbloquear a app de mensagens, além da autenticação biométrica. Isso significa que os usuários poderão ter mais flexibilidade para escolher como proteger suas conversas.

Atualmente, o WhatsApp pode ser bloqueado com reconhecimento facial ou sensor de digitais, garantindo que apenas o dono do smartphone tenha acesso. No entanto, se esses métodos falharem, o usuário fica sem acesso à app.

A nova funcionalidade, que ainda está em desenvolvimento, permitirá que os usuários usem o código de acesso do dispositivo para desbloquear o WhatsApp, mesmo que a autenticação biométrica não funcione.

De acordo com o site WABetaInfo, a nova opção já está disponível na versão beta do WhatsApp para Android. Isso significa que ainda não está disponível para todos os usuários, mas deve ser lançado em breve.

A adição de mais opções de desbloqueio é uma boa notícia para os usuários do WhatsApp, pois aumenta a flexibilidade e a segurança da app.

