Suécia derrota Japão para manter vivo o sonho de título na Copa

A Suécia manteve vivo o sonho de conquistar a primeira Copa do Mundo de futebol feminino de sua história após derrotar o Japão por 2 a 1, na manhã desta sexta-feira (11) no Eden Park, em Auckland, na Nova Zelândia, e se classificar para as semifinais da competição. Na próxima fase as suecas medirão forças com a Espanha, que superou a Holanda.

A Suécia começou melhor a partida, criando as oportunidades mais claras e abrindo o placar aos 31 minutos do primeiro tempo com a zagueira Amanda Ilestedt, que empurrou a bola para o fundo do gol após bate e rebate na área. A equipe europeia continuou mandando no confronto e ampliou sua vantagem logo aos 4 minutos do segundo tempo com Filippa Angeldahl.

Apenas quando ficou em desvantagem o Japão começou a se lançar mais ao ataque, e teve a oportunidade de descontar aos 31 minutos em cobrança de pênalti, mas Riko Ueki falhou. A equipe nipônica voltou a ficar perto do gol aos 41 minutos, quando Aoba Fujino cobrou falta, mas a bola explodiu no travessão. Assim, as asiáticas só conseguiram vencer a goleira Zećira Mušović aos 42 minutos com Honoka Hayashi, mas aí já era tarde demais para buscar a virada.

Agora, Suécia e Espanha buscam uma vaga na grande decisão da Copa do Mundo a partir das 5h (horário de Brasília) da próxima terça-feira (15) no Eden Park.