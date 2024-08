Tempo Rei: Gilberto Gil se despedirá dos palcos em 2025

Gilberto Gil anunciou a sua turnê de despedida dos palcos.

Aos 82 anos, o músico fará shows em 2025 por nove capitais brasileiras com a turnê Tempo Rei. Ela vai ser a última da sua carreira. O primeiro show de despedida começa em Salvador, dia 15 de março do ano que vem, e segue por, anotem aí, Rio de Janeiro, São Paulo, Brasília, Belo Horizonte, Curitiba, Belém, Fortaleza e Recife.

A turnê Tempo Rei irá celebrar os mais de 60 anos da carreira do músico baiano. Desde a década de 1960, Gilberto Gil criou mais de 700 canções, fez mais de 50 álbuns, ganhou nove Grammys e conquistou o público nos palcos pelo Brasil e pelo mundo.

Em entrevista coletiva à imprensa, Gil disse que a última turnê dele irá celebrar o tempo, o palco e a alegria de se fazer música.

“O palco é sempre bom... estar ali, cantar, tocar, encontrar o público. O tempo me ensinou esse deleite, esse prazer, esse gosto bom do encontro com o público”.

Durante a entrevista, Gil se mostrou com aquela sabedoria que há nas músicas dele. O menino vindo do interior da Bahia que revolucionou nos anos 1960 com seus acordes de violão e das guitarras no Tropicalismo, cantou o tempo, a bossa, o exílio. Vai celebrar, nesta última turnê, a Bahia, o Nordeste, o Brasil, com muito baião, bossa e pop.

No repertório da despedida dos palcos, não vão faltar sucessos de quem criou clássicos da música brasileira como Palco, Toda menina baiana e Aquele abraço.

As vendas gerais dos ingressos começam dia 22 de agosto.