Will Smith, após duas décadas afastado da música, vai cantar no Rock in Rio

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O ator Will Smith, que também tem uma carreira paralela na música, virá ao Brasil neste mês de setembro para cantar no Rock in Rio. O anúncio foi feito em entrevista de Smith ao Fantástico, da TV Globo, na noite deste domingo, e confirmado em comunicado à imprensa enviado pelo festival.

Smith começou sua carreira musical na dupla DJ Jazzy Jeff & The Fresh Prince, que rendeu o primeiro Grammy da história para um rapper. Em 1997, ele iniciou a sua carreira solo, que rendeu hits como "Men in Black" e "Gettin Jiggy With It".

Depois de um período conciliando ambas as carreiras, ele passou a se dedicar mais aos filmes. Seu retorno à música aconteceu neste ano.

Smith vai se apresentar no palco Sunset, no dia 19, que tem como headliner Ed Sheeran, além de shows de Charlie Puth e Joss Stone. Ainda há ingressos à venda, no site do festival, por R$ 795.