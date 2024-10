Justiça condena ator Luís Miranda a indenizar Marcius Melhem por danos morais

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O ator Luís Miranda foi condenado a indenizar o humorista Marcius Melhem em R$ 35 mil por danos morais após ter afirmado em uma entrevista que presenciou episódios de assédio sexual do antigo diretor do núcleo de humor da Globo contra Dani Calabresa.

A sentença do juiz Guilherme Pedrosa Lopes, do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, foi publicada na quinta-feira (3). Procurada pela reportagem, a defesa de Miranda não quis comentar o caso ou afirmar se entrará com recurso.

O processo envolve uma entrevista dada pelo ator ao portal Metrópoles, em que afirmou ter visto episódios de assédio de Melhem contra Dani Calabresa e chamou humorista de "covarde", "machista", "homem putanheiro" e "taradão". Para o juiz, Miranda ofendeu Melhem e "excedeu o direito de liberdade de expressão inerente a qualquer indivíduo".

"Miranda faz o uso de adjetivos com valor pejorativo, com destaque a fatos ofensivos relacionados a conduta típica penal de assédio e que, no contexto em que estão inseridos, revelam somente a intenção de ofender o autor, como pessoa e como profissional", escreveu Lopes na sentença.

Calabresa fez parte de um grupo de seis mulheres que acusaram o ex-diretor da emissora Marcius Melhem de assediá-las sexualmente.

Melhem, hoje réu sob a acusação de assédio sexual contra três mulheres -as atrizes Carol Portes e Georgiana Goes, além de uma editora da Globo-, nega as acusações. Também diz, em entrevistas e nas redes sociais, que vídeos e áudios de cunho sexual que ele trocava com as mulheres são provas de que as relações seriam consensuais.

O Ministério Público de São Paulo também denunciou, em fevereiro deste ano, Melhem e o jornalista Ricardo Feltrin por perseguição e violência psicológica contra as mulheres que acusam o humorista.