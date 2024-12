Buena Vista Social Orchestra faz show em São Paulo em 2025

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O grupo cubano Buena Vista Social Orchestra, em atividade desde 1996, anunciou show na capital paulista. A apresentação faz parte de uma turnê pelo Brasil e deve acontecer no dia 19 de abril de 2025, no Teatro Celso Furtado. Os ingressos já estão à venda na plataforma clubedoingresso.com.

Na modalidade inteira, os valores dos bilhetes variam entre R$ 590, na plateia 1 (mais próxima ao palco), e R$ 190, mezanino 2 (lugar mais distante do palco). Ainda há as opções de plateia 2, por R$ 490, plateia 3, por R$ 390, e mezanino 1, com tickets a R$ 290.

O conjunto é formado por integrantes originais da orquestra Buena Vista Social Club, como Luis "Betun" Mariano Valiente Marin (Congas, Bongo), Emilio Senon Morales Ruiz (Piano) e Fabían Garcia (Baixo). A regência e condução é do maestro Jesus "Aguaje" Ramos.

O repertório trará aos paulistanos clássicos da banda, entre elas as canções do álbum "Buena Vista Social Club", lançado em 1997 e vencedor de um Grammy - principal prêmio da indústria da música.

A turnê ainda passa por Recife, Belo Horizonte, Rio de Janeiro, Curitiba, Porto Alegre, Goiânia e Brasília

BUENA VISTA SOCIAL ORCHESTRA

Quando 19 de abril de 2025

Onde Teatro Celso Furtado - av. Olavo Fontoura, 1.209, Santana, região norte

Preço A partir de R$ 190

Link https://www.clubedoingresso.com/evento/buenavistasocialorchestra-saopaulo

