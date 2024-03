Quem é Nadson, o Ferinha, ídolo de Davi do BBB 24

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Se você é fã de BBB 24, talvez já tenha notado a empolgação de Davi ao falar e cantar as músicas de seu grande ídolo: o cantor Nadson, conhecido como o Ferinha.

O artista conta com mais de 4 milhões de seguidores no Instagram e é um compositor que tem o forró, o arrocha e o brega como ritmos preferidos em suas canções.

Ferinha, com dez anos de carreira, também é bastante querido por alguns famosos como Léo Santana, Gustavo Mioto e João Gomes. Com esse último, fez o single "Sinal", que no YouTube já ultrapassa a marca de 24 milhões de visualizações. A música também deu a ele o prêmio Multishow como melhor arrocha do ano em 2023.

Além de Davi, a esposa do brother, Mani Rêgo, também é fã assídua do sergipano e esteve recentemente na gravação do DVD do artista, no Rio de Janeiro.

Segundo ranking do Spotify, na Bahia ele foi o cantor do ano mais ouvido na plataforma. Ainda fez sucesso em locais como o Maranhão e Alagoas.

O primeiro grande estouro do artista foi em 2021 com a versão brega da música "Na ponta do Pé", de MC Livinho.

