Porteiro de hospital é espancado por causa de controle remoto

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O porteiro do Hospital das Clínicas de Marília (SP) foi agredido pelo acompanhante de um paciente na noite de sexta-feira (30). O caso foi confirmado pela SSP (Secretaria de Segurança Pública).

A agressão foi gravada por uma câmera de segurança. O funcionário do hospital estava sentado em uma cadeira quando o homem se aproximou e começou a dar socos. O vídeo mostra que o agressor desferiu uma série de socos na vítima, jogou o funcionário no chão e deu um chute na cabeça.

A agressão foi motivada por um controle remoto. O homem queria trocar o canal da televisão e ficar com o controle. O porteiro teria autorizado a troca de canal, mas não permitiu que o homem ficasse com o controle remoto.

O homem foi preso, de acordo com a Polícia Civil. A SSP afirma que o homem era procurado pela Justiça pelo não pagamento de pensão alimentícia.

O caso foi registrado na delegacia como lesão corporal e captura de foragido.

Procurado pelo UOL, o Hospital das Clínicas de Marília não se manifestou até a publicação desta reportagem.

